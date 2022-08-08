Вооруженные силы США сталкиваются с недобором новобранцев

Вооруженные силы США сталкиваются с нехваткой персонала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, передает Day.Az.

В публикации отмечается, что американским ВС не хватает порядка 150 тыс. новобранцев, которые необходимы, чтобы достичь установленной цели в 1,3 млн. военнослужащих. Наибольший дефицит кадров наблюдается у сухопутных войск. С начала 2022 года в них вступили около 22 тыс. новобранцев, что на 60% меньше ежегодного плана.

Агентство отмечается, что основная причина такого недобора - уменьшение числа пригодных к военной службе молодых американцев. Только 23% граждан Штатов в возрасте от 17 до 24 лет не имеют медицинских противопоказаний к службе в армии.

ВС США предлагаю восполнить этот пробел за счет вознаграждения в размере $35 тыс. каждому новобранцу, который готов начать армейскую подготовку в течение 45 дней.