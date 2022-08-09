Ребенка, сутки просидевшего запертым дома, эвакуировали с балкона

Полицейские в Иркутске спасли с балкона многоэтажного дома пятилетнюю девочку. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ребенок сутки просидел дома в полном одиночестве.

В правоохранительные органы обратился местный житель, который рассказал, что на четвертом этаже дома на балконе уже давно стоит маленькая девочка. Туда сразу же направились стражи порядка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Дверь квартиры была заперта. Полицейские вызвали сотрудников МЧС, которые помогли эвакуировать ребенка с балкона.

Девочка рассказала блюстителям закона, что уже давно хочет есть и сутки находится в запертой квартире.

Оказалось, что мать девочки ушла из дома и оставила ребенка в запертой квартире. Проводится проверка по факту инцидента.