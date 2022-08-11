https://news.day.az/world/1486168.html Главы МИД Турции и Ирана обсудили процессы на Ближнем Востоке
Главы МИД Турции и Ирана обсудили процессы на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел в среду телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно информации МИД Турции, главы дипломатии обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, ситуацию на Ближнем Востоке, ход переговоров по ядерной программе ИРИ.
Затронута тема наводнений и селей в Иране.
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