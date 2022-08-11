https://news.day.az/world/1486389.html Дело экс-министра обороны Армении передадут в Антикоррупционный суд
Дело экс-министра обороны Армении передадут в Антикоррупционный суд
Дело экс-министра обороны Давида Тонояна передадут в Антикоррупционный суд.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такое решение принял судья Манвел Шахвердян, сообщил его адвокат Сергей Ованнисян.
Отметим, экс-министр с несколькими высокопоставленными военными обвиняется в закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн.
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