У берегов Ливии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Средиземном море к северо-западу от Ливии в пятницу.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился на расстоянии 190 км от города Бенгази, где проживают 650 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.