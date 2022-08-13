https://news.day.az/world/1486752.html У берегов Ливии произошло сильное землетрясение
У берегов Ливии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Средиземном море к северо-западу от Ливии в пятницу.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился на расстоянии 190 км от города Бенгази, где проживают 650 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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