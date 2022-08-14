Самое большое озеро в Италии обмелело до исторического минимума

Самое большое озеро Италии - Гарда - обмелело до исторического минимума из-за засухи. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Associated Press.

Скалы, которые раньше находились под водой, теперь виднеются над ее поверхностью, а температура воды приближается к показателям Карибского моря. Приезжающие на отдых к воде туристы шокированы тем, как изменился пейзаж.

Озеро так значительно уменьшилось, потому что уже несколько месяцев в Италии стоит засуха: в регионе не было значительных осадков, а количество снегопадов зимой было на 70% меньше, чем обычно. Это привело к пересыханию не только озера Гарда, но и важных сельскохозяйственных артерий страны, в частности, реки По.

Этим летом в Западной Европе установилась аномальная жара, которая нанесла непоправимый ущерб фермерам и вынудила власти ограничить использование воды.