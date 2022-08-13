Китайские самолеты пересекли Тайваньский пролив

В Тайване зафиксировали пересечение 13 китайскими самолетами срединной линии пролива.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.

"Пекин продолжает свою военную деятельность вблизи острова, на который претендует", - констатировали в ведомстве.

Ситуация вокруг Тайваня начала обостряться после заявления спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси о планируемом визите на остров в рамках азиатского турне.

Китай предупредил США о серьезном военном ответе в случае приземления делегации.