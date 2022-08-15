https://news.day.az/world/1487156.html В Китае грузовик столкнулся с поездом - ВИДЕО
В Китае грузовик столкнулся с поездом - ВИДЕО
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на днях в Китае.
Как передает Day.Az, кадры инцидента опубликованы в Телеграм.
На распространенном видео водитель грузовика теряет управление перед проезжающим поездом, в результате чего, машина сталкивается с железно-дорожными составами.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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