В Китае грузовик столкнулся с поездом
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Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на днях в Китае.

Как передает Day.Az, кадры инцидента опубликованы в Телеграм.

На распространенном видео водитель грузовика теряет управление перед проезжающим поездом, в результате чего, машина сталкивается с железно-дорожными составами.

Представляем вашему вниманию данное видео: