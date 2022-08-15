ЕС выделит Марокко €500 млн на борьбу с нелегальной миграцией

Евросоюз (ЕС) выделит не менее €500 млн для помощи Марокко в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщила в понедельник испанская газета El País, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, ЕС завершает работу над пакетом в €500 млн, чтобы покрыть часть расходов марокканской стороны на борьбу с нелегальной миграцией. Транш охватывает период с 2021 по 2027 год и превышает предыдущий в размере €343 млн.

С точки зрения газеты, увеличение поддержки свидетельствует о повышении значимости Рабата в качестве партнера не только Испании и Франции, но и всего ЕС. Средства предназначены для защиты беженцев, проживающих в Марокко, депортации нелегалов из ЕС, сотрудничества органов правопорядка и борьбы с организованной преступностью.