Власти Румынии попросили местные заправки не поднимать цены на бензин
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Румынские власти попросили местные автозаправочные станции (АЗС) не поднимать цены на бензин. Об этом сообщает бухарестский информационный портал News.ro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о том, что в стране наблюдается снижение цен на бензин для абсолютного большинства автовладельцев. По официальным данным, снижение цены составило 15%. В связи с этим АЗС рекомендовали продавать бензин по "льготным тарифам".