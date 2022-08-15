https://news.day.az/world/1487353.html Власти Румынии попросили местные заправки не поднимать цены на бензин
Власти Румынии попросили местные заправки не поднимать цены на бензин
Румынские власти попросили местные автозаправочные станции (АЗС) не поднимать цены на бензин. Об этом сообщает бухарестский информационный портал News.ro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Речь идет о том, что в стране наблюдается снижение цен на бензин для абсолютного большинства автовладельцев. По официальным данным, снижение цены составило 15%. В связи с этим АЗС рекомендовали продавать бензин по "льготным тарифам".
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