Число жертв взрыва в торговом центре в Ереване возросло до 16

Число жертв взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" достигло 16.

Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Только что из-под завалов извлечено еще одно тело. На данный момент число погибших составляет 16. Поисково-спасательные работы продолжаются", - отметил Костанян.

Напомним, что в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" 14 августа погибли 16 человек, 18 числятся пропавшими. В поисках участвуют 350 спасателей, также им помогают около 150 волонтеров. Общее количество пострадавших - 62 человека. 13 пострадавших продолжают лечиться в различных больницах, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Остальные госпитализированные больные выписаны.