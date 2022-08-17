https://news.day.az/world/1487488.html Пассажирка заявила о бомбе на борту самолета из Кипра - ВИДЕО
Пассажирка заявила о бомбе на борту самолета из Кипра - ВИДЕО
Пассажирка разделась до нижнего белья во время полета, после чего начала бегать по салону и кричать о взрывчатке. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Jet2 с Кипра в Великобританию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Затем она подошла к детям и спросила, "готовы ли они умереть", а после этого заявила, что в самолете бомба. Также пассажирка пыталась пройти в кабину пилотов, но один из мужчин остановил ее и повалил на пол.
В связи со случившимся пилоту пришлось совершить экстренную посадку в Париже. Дебоширку задержали, а самолет вылетел по месту назначения.
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