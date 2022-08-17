Пассажирка заявила о бомбе на борту самолета из Кипра

Пассажирка разделась до нижнего белья во время полета, после чего начала бегать по салону и кричать о взрывчатке. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Jet2 с Кипра в Великобританию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Затем она подошла к детям и спросила, "готовы ли они умереть", а после этого заявила, что в самолете бомба. Также пассажирка пыталась пройти в кабину пилотов, но один из мужчин остановил ее и повалил на пол.

В связи со случившимся пилоту пришлось совершить экстренную посадку в Париже. Дебоширку задержали, а самолет вылетел по месту назначения.