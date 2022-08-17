Анджелина Джоли выступила в защиту женщин Афганистана

Анджелина Джоли написала колонку для журнала Time, в которой поддержала афганских женщин. Об этом сообщает People, передает Day.Az.

К первой годовщине вывода американских войск из Афганистана 47-летняя актриса, известная не только своими ролями, но и активной гражданской позицией, написала статью, в которой рассказала об ужасах, с которыми сталкиваются афганские женщины в условиях деспотического режима. В статье Джоли вспомнила встречу с молодым беженцем, живущим в Риме, который до свержения афганского правительства был "в нескольких месяцах от получения квалификации врача", и чьи сестры также были лишены образования.

"В одночасье они и 14 миллионов других афганских женщин и девочек потеряли право учиться в средней школе или университете, право на работу и свободу передвижения", - написала Джоли.

Актриса назвала прогресс афганских женщин за последние два десятилетия "ярким светом в годы продолжающегося насилия и страданий народа Афганистана", отметив, что эти успехи "были сведены на нет с невообразимой скоростью". Джоли также рассказала об ужасном обращении с афганскими женщинами - публичных избиениях, похищениях и принудительных браках, и призвала мир "не отворачиваться" от них.