В Иране зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян

В провинции Ахваз, расположенной на юго-западе Ирана, зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.

В сообщении отмечается, что 34-летняя женщина с признаками заболевания, проявившимися на коже, была немедленно помещена в карантин и в настоящее время проходит лечение на дому после подтверждения последних анализов.