https://news.day.az/world/1487690.html В Иране зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
В Иране зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
В провинции Ахваз, расположенной на юго-западе Ирана, зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.
В сообщении отмечается, что 34-летняя женщина с признаками заболевания, проявившимися на коже, была немедленно помещена в карантин и в настоящее время проходит лечение на дому после подтверждения последних анализов.
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