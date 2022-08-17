Боливийские фермеры протестуют против параллельного рынка коки

Хозяева плантаций коки вступили в столкновения с полицией в столице Боливии Ла-Пасе, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Они требуют от правительства закрыть параллельный рынок сбыта этого растения. По их словам, листья коки, которые на нем продаются выращиваются в соседних Колумбии и Перу, что наносит вред отечественному производителю. Протестующие обвиняют членов правительства в том, что они получают личную выгоду от покровительства над параллельным рынком коки.