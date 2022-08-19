Бизнес или школа: 12-летний парикмахер из Гондураса

Бизнес с юных лет: Эдуардо Эспиналь из города Комаягуа в Гондурасе открыл парикмахерскую, чтобы помочь своей семье. В то время, как его братья и несколько друзей эмигрировали в США в поисках лучшей жизни, 12-летний предприниматель принял решение остаться на родине, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Отец мальчика зарабатывает на жизнь добычей речного песка для продажи строителям, его мать - домохозяйка. Эдуардо закончил начальную школу и стал учиться ремеслу у парикмахера, который часто стриг его отца. В следующем году он планирует вновь сесть за парту.

В Гондурасе легально работать могут только лица старше 14 лет. По информации агентства AFP, в 2021 году в центральноамериканской республике работало около 256 000 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет. Около полумиллиона гондурасских детей и подростков нигде не учатся и не работают.