Власти Германии планируют «закрыть дыру» поставками газа из ОАЭ и Катара

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек на пресс-конференции в Любмине заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, чтобы договориться о поставках сжиженного природного газа. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа", - сказал он.

Отмечается, что Шольца будет сопровождать бизнес-делегация, однако ее состав не раскрывается.

"Сделка с ОАЭ может стать стимулом для Шольца, поскольку правительство изо всех сил пытается компенсировать российские поставки <...> Чиновники все больше обеспокоены отключениями электричества и нормированием электроэнергии этой зимой", - говорится в статье Bloomberg.

Хабек также уточнил, что правительство ФРГ ведет переговоры о поставках газа с различными странами, в том числе и африканскими.