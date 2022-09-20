Многотысячные протесты в Токио
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Многотысячные протесты проходят в Токио в знак протеста против плана японского правительства провести государственные похороны убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ стоимостью $12 миллионов. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Правительство ожидает, что десятки нынешних и бывших глав государств посетят службу 27 сентября в Токио.