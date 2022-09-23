Цукерберг последовал примеру Apple и Microsoft

Компания Марка Цукерберга Meta постепенно начала увольнять сотрудников. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az.

"Meta запланировала сократить расходы как минимум на 10% в ближайшие месяцы, частично за счет увольнений, поскольку гигант социальных сетей столкнулся с замедлением роста и усилением конкуренции", - говорится в статье.

По данным WSJ, внутри компании уже начали без каких-либо предупреждений постепенно сокращать часть сотрудников из разных отделов.

"Это происходит незаметно, с помощью реорганизации отделов. В результате оставшимся вне своего отдела сотрудникам предлагается ограниченное окно для подачи заявок на другие должности в компании. В результате большинство таких сотрудников остаются без работы в компании", - рассказали источники изданию.