Мощное землетрясение в Мексике

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в четверг в штате Мичоакан на западе Мексики, в том же районе, где и мощный подземный толчок 19 сентября. Об этом сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предварительные данные: землетрясение магнитудой 6,5 в 81 км к югу от Коалькомана, Мичоакан", - говорится в записи. Очаг подземного толчка залегал на глубине 10 км. В столице страны сработала система оповещения о мощном землетрясении. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее в понедельник, унесло жизни по меньшей мере двух человек, еще 10 получили травмы. Наибольший материальный ущерб был зафиксирован в Колиме и Мичоакане, где различные повреждения получили несколько тысяч жилых домов и десятки объектов инфраструктуры.