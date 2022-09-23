Популярный стример проиграл все деньги от зрителей в казино

Популярный стример ItsSliker признался, что обманом выманил у друзей и зрителей более $200 тысяч, а затем проиграл всю эту сумму в казино. Как сообщает Dexerto, он также рассказал о своей игровой зависимости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я играл в азартные игры на большие суммы денег, и практически все деньги я зарабатывал на [стриминговой платформе] Twitch. Я находил там стримеров и спрашивал, не одолжат ли они мне денег. Я не называл истинную причину. Я лгал, потому что все было связано с азартными играми", - сообщил стример.

Он принес извинения за свои действия и пообещал, что вернет все взятые в долг деньги. Вскоре разные стримеры и блогеры начали заявлять о том, что являются пострадавшими от действий ItsSliker.

"Это сделали со мной азартные игры. Это большая опасность, это пример игровой зависимости. Раньше я врал зрителям и говорил, что давным-давно не играю в азартные игры. Это была ложь, на самом деле я постоянно играл в азартные игры", - добавил популярный стример в своем обращении.

ItsSliker также пообещал обратиться за профессиональной помощью, чтобы больше не играть в азартные игры и побороть свою зависимость.