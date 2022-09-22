Курс швейцарского франка к евро упал до минимума с 2015 года

Курс швейцарского франка продемонстрировал самое сильное падение по отношению к евро с 2015 года, упав до отметки 96,81 сантимов. Столь резкое снижение обусловлено реакцией трейдеров на решение Национального банка страны повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Франк упал на целых 1,8% до 96,81 сантимов за евро после того, как ШНБ повысил ключевую ставку до 0,5%, как и ожидали экономисты. Однако изменение ставки на 75 базисных пунктов оказалось недостаточным, чтобы удовлетворить ожидания трейдеров, которые ждали большего повышения", - говорится в материале.

По словам валютного стратега международного финансового конгломерата Citigroup Inc. Василейоса Гкионакиса, это решение привело к спекуляциям с парами "евро-франк" и "фунт-франк" на фондовом рынке. В итоге трейдеры начали продавать валюты, которыми на момент продажи не владели, что пошатнуло позиции швейцарской валюты.

"Решение Национального банка Швейцарии привело к росту коротких позиций по парам "евро-франк" и "фунт-франк", поскольку трейдерский "шепот" был о большем повышении ключевой ставки", - заявил он.

В то же время снижение курса франка к евро может оказаться недолгосрочным, утверждают международные валютные аналитики. Это обусловлено статусом "валютного убежища" швейцарской расчетной единицы.