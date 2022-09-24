Банки Британии разрабатывают планы реагирования на отключения электричества

Крупнейшие банки Великобритании готовятся к работе в условиях чрезвычайных ситуаций вследствие энергетического кризиса. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, представители финансовых институтов разрабатывают с экспертами организации UK Finance меры по реагированию, в частности, на отключение предстоящей зимой электричества с помощью систем бесперебойного питания.

"Во время кризиса все фирмы уделяют пристальное внимание энергетической безопасности", - заявил представитель UK Finance Эндрю Роган. По его словам, компании изучают прежде всего опыт Южной Африки, где отключения электроэнергии - часть повседневной жизни. Так, Investec South Africa установила еще в 2008 году системы бесперебойного питания и резервные дизельные генераторы, чтобы защитить центр обработки данных.

В рамках реагирования на усугубляющийся энергетический кризис власти Франции призывают домохозяйства и предприятия сократить потребление энергии, Германия национализирует газовую компанию Uniper SE, чтобы предотвратить крах энергетического сектора, напоминает Bloomberg.