Карнавал парапланеристов прошел во Франции

Сотни парапланов взмыли в небо над французскими Альпами. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, фанаты столь необычного вида спорта со всего мира собрались на карнавале после двухлетнего перерыва.

И выбрали самые необычные образы - герои фильмов, персонажи игр и даже венценосные особы.

Посмотреть на такое зрелище собралось почти девяносто тысяч зрителей - многие говорят, что нынешний фестиваль парапланов стал самым эффектным за всю историю фестиваля.