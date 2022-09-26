https://news.day.az/world/1498327.html Карнавал парапланеристов прошел во Франции - ВИДЕО
Карнавал парапланеристов прошел во Франции - ВИДЕО
Сотни парапланов взмыли в небо над французскими Альпами. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, фанаты столь необычного вида спорта со всего мира собрались на карнавале после двухлетнего перерыва.
И выбрали самые необычные образы - герои фильмов, персонажи игр и даже венценосные особы.
Посмотреть на такое зрелище собралось почти девяносто тысяч зрителей - многие говорят, что нынешний фестиваль парапланов стал самым эффектным за всю историю фестиваля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре