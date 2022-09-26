В Иране выросло число погибших в ходе протестов

Число погибших в ходе протестов в Иране после смерти Амини выросло до 41, сообщают местные издания.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным Washington Post, протесты распространились на все провинции (31) и стали крупнейшими за три года. Ночные уличные столкновения между силами безопасности и протестующими не прекращаются, пишет Wall Street Journal.

Guardian приводит заявление одного из основных профсоюзов - учителей, который призвал преподавателей и учащихся в понедельник и среду провести национальную забастовку.

Акции протеста в знак солидарности с иранскими женщинами прошли и за границей - в Афинах, Берлине, Брюсселе, Стамбуле, Мадриде, Нью-Йорке и Париже. В ряде городов правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов, некоторые их них были задержаны.