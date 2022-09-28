Бразилия договорилась о поставках 12 млн баррелей нефти в Индию

Бразильская национальная нефтегазовая компания Petrobras поставит Индийской государственной нефтеперерабатывающей компании (IOC) 12 млн баррелей нефти. Об этом сообщила пресс-служба Petrobras, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее рамочное соглашение сроком на полгода подписано 23 сентября во время визита замминистра нефти и природного газа азиатской республики Панкаджа Джайна в Бразилию. В дальнейшем оно может быть продлено еще на один год. Petrobras также подписала с индийской компанией Bharat Petroleum меморандум о взаимопонимании, предусматривающий переговоры о возможности дополнительных поставок нефти в Индию.

Как уточняет пресс-служба Petrobras, Индия является третьим по величине импортером нефти в мире (5 млн баррелей в сутки) после Китая и США. IOC добывает 1,34 млн баррелей углеводородного сырья в сутки. В первой половине 2022 года объем экспорта Petrobras составил в среднем 537 тыс. баррелей в сутки.