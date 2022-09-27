В Венесуэле хотят прекратить работу миссии по расследованию нарушений прав человека

В Венесуэле правительство намерено принять меры, чтобы в стране была прекращена работа международной миссии по сбору фактов о нарушениях прав человека, передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

Как следует из заявления, Венесуэла намерена принять соответствующие политические и дипломатические меры как на двустороннем, так и на многостороннем уровне для предотвращения дальнейшего продления мандата "этого механизма агрессии, применяемого против законных венесуэльских институтов".

Созданная в сентябре 2019 года по решению Совета ООН по правам человека миссия, согласно позиции Каракаса, - пример политического использования прав человека как инструмента для подрыва суверенитета определенных стран.

Как отметили в МИД, в этом случае "псевдодоклад, в котором нет ни малейшего методологического обоснования", используют для нападок на венесуэльские институты в рамках стратегии по смене режима, продвигаемой американским правительством при участии правительств-сателлитов.