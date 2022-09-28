Уволен проармянский депутат Великобритании

Депутат оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупа Хак была отстранена от исполнения рабочих обязанностей после того, как позволила себе расистскую ремарку о первом чернокожем главе Минфина королевства Квази Квартенге. Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

"Мы осуждаем ее высказывания, считаем их совершенно неуместными и ожидаем, что она возьмет свои слова назад", - заявил представитель партии.

По его словам, Хак была отстранена от работы на время проведения внутреннего расследования. Это произошло после того, как представители правящей Консервативной партии раскритиковали оппозицию за ремарку, допущенную Хак на партийном съезде лейбористов.

"Снаружи - он черный. <...> При этом он учился в Итоне, полагаю, что и в очень дорогой подготовительной школе, а также в лучших учебных заведениях страны с самого детства, - заявила Хак, говоря о министре. - Если вы услышите его по радио, то и не поймете, что он чернокожий".

Хак намекала на то, что Квартенг, выросший в семье иммигрантов из Ганы, сделавших успешную карьеру в Великобритании, далек от проблем большинства чернокожих жителей королевства, около 40% из которых находятся за чертой бедности. Сама Хак - темнокожая британка, родители которой иммигрировали в Соединенное Королевство из Восточного Пакистана (ныне - Бангладеш). После разразившегося скандала она принесла министру извинения за свои слова.

Отметим, что в прошлом году Рупа Хаг обратилась в Министерство иностранных дел Великобритании с призывом признать вымышленный "геноцид армян".