Стоимость электроэнергии в Германии подскочит в два раза

В Германии цены на электроэнергию с 2023 года могут подняться в два раза из-за прекращения поставок газа из России. Об этом сообщает RTL, ссылаясь на прогноз швейцарской консалтинговой компании Prognos, передает Day.Az.

В исследовании указали, что в 2022 году цены на электроэнергию в Германии были на уровне €200 за МВт-ч. Однако в 2023 году они вырастут до €400-500. Но эта ситуация произойдет лишь тогда, когда Россия окончательно перекроет все поставки, и эта мера будет действовать длительное время.

Там также добавили, что если с российской стороны газ все-таки пойдет, то стоимость электроэнергии будет снижаться до €100 за МВт-ч, что станет самым оптимистичным сценарием.

По данным телеканала, оптовая цена электроэнергии в Германии в 2019 году была на уровне €40, а рост до €200 произошел только в этом году. Это говорит о том, что период дешевого газа для Европы закончился.