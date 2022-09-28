Глава Минэнерго Турции призвал «объединить» восток и запад Каспия

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о необходимости налаживания более тесного взаимодействий между тюркскими государствами в области энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, соответствующее заявление глава турецкого ведомства озвучил на встрече министров энергетики Организации турецких государств в Алматы.

По его словам, за последние три года энергетические рынки переживают критический период.

"Наши страны обладают взаимодополняющими особенностями во многих областях, и в этой связи необходимо использовать этот потенциал с целью взаимодействия, в том числе в плане реализации нефтегазовых проектов. Необходимо работь над улучшением взаимодействия в сфере энергетики. Мы должны объединить восток и запад Каспия", - сказал Донмез.

При этом министр отметил успешные инициативы Турции в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

"Доля ВИЭ в общей установленной мощности Турции достигла 54 процентов. Турция является одной из ведущих стран в секторе ветроэнергетики", отметил министр.

По его словам, Турция рассчитывает снизить зависимость страны от импорта энергоресурсов, и в этой связи наращивает усилия по разведке нефти и газа в Черном и Средиземном морях.

Глава ведомства напомнил, что запасы природного газа, обнаруженные в Черном море в 2020 году, оцениваются в 540 миллиардов кубометров. "Мы продолжаем работать в этом направлении и планируем включить обнаруженный газ в энергосистему Турции до следующего года", - сказал министр.

По его словам, ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности играет энергоэффективность, поскольку этот процесс вносит значимый вклад в поэтапное снижение роста энергетического спроса в стране.

"Мы разработали Национальный план действий по энергоэффективности на период с 2017 по 2023 годы и поставили перед собой важные задачи. За последние 15 лет в проекты по повышению энергоэффективности было инвестировано 6,5 млрд долларов. Таким образом, мы добились сокращения выбросов приблизительно на 16 миллионов тонн. Кроме того, уже ведутся работы по подготовке нового Национального плана действий по энергоэффективности на период после 2023 года", - добавил Донмез.