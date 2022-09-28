Гермения решила продлить работу двух из трех атомных электростанций

Власти Германии решили продлить работу двух из трех атомных электростанций, оставшихся в стране, для того, чтобы избежать дефицита энергии зимой.

О том, что там решили отложить спасение планеты, сообщил Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В государстве были вынуждены сменить курс, следование которому предполагало постепенный отказ от ядерной энергетики, так как из-за нехватки российского газа и французского ядерного топлива (весной 2022 года во Франции отключили половину ядерных реакторов в стране) страны Евросоюза оказались под угрозой энергетического кризиса предстоящей зимой. После взрывов в Балтийском море, в результате которых были обнаружены утечки на двух газопроводах, "Северный поток-1" и "Северный поток-2", опасения по поводу уязвимости системы энергоснабжения Европы только усилились.