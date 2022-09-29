https://news.day.az/world/1499134.html Стрельба в школе в США - есть раненые
Стрельба в школе в США - есть раненые
От трех до пяти человек пострадали в среду при стрельбе в школе в Окленде, штат Калифорния, США.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила корреспондент телекомпании CBS Кэти Нильсен на своей странице в Twitter.
По ее данным, пострадавшие в настоящее время госпитализированы.
Нильсен отмечает, что, вероятно, стрелявших было трое.
При этом правоохранительные органы предполагают, что злоумышленники уже покинули территорию школы.
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