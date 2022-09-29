Стрельба в школе в США

От трех до пяти человек пострадали в среду при стрельбе в школе в Окленде, штат Калифорния, США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила корреспондент телекомпании CBS Кэти Нильсен на своей странице в Twitter.

По ее данным, пострадавшие в настоящее время госпитализированы.

Нильсен отмечает, что, вероятно, стрелявших было трое.

При этом правоохранительные органы предполагают, что злоумышленники уже покинули территорию школы.