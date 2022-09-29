есть погибшие, пострадавшие, пропавшие без вести

В бразильском штате Амазонс мост с автомобилями обрушился в реку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на портал G1, в результате происшествия погибли три человека, 14 получили ранения различной степени тяжести, и до 15 пропали без вести.

Уточняется, что инцидент произошел на мосту Куруса, в воду упали около 12 машин. В настоящий момент на месте трагедии работают водолазы.