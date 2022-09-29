https://news.day.az/world/1499145.html В Бразилии рухнул в реку мост с автомобилями: есть погибшие, пострадавшие, пропавшие без вести
В Бразилии рухнул в реку мост с автомобилями: есть погибшие, пострадавшие, пропавшие без вести
В бразильском штате Амазонс мост с автомобилями обрушился в реку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на портал G1, в результате происшествия погибли три человека, 14 получили ранения различной степени тяжести, и до 15 пропали без вести.
Уточняется, что инцидент произошел на мосту Куруса, в воду упали около 12 машин. В настоящий момент на месте трагедии работают водолазы.
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