В Австралии построят крупнейшую в мире гидроаккумулирующую ГЭС

Австралийский штат Квинсленд опубликовал планы строительства к 2035 году крупнейшей в мире гидроэлектростанции с насосной системой, способной аккумулировать энергию, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Проект стоит в авангарде мировой возобновляемой энергетики. Мы знаем, что жители Квинсленда обеспокоены изменением климата, и сегодня правительство сделало решительный шаг навстречу решению этой проблемы", - заявила журналистам глава правительства штата Анастейша Палащук.

Проект такой ГЭС - это часть плана Квинсленда в области реформ энергетики стоимостью 62 млрд долларов США. Согласно информации, насосные гидроаккумулирующие электростанции способны "подстраиваться" под спрос на электроэнергию.

Потенциальная энергия в них сохраняется и генерируется, когда это необходимо. Например, когда цены и спрос на энергию низкие, вода сохраняется в верхнем из двух резервуаров. Когда цены и спрос растут, вода сбрасывается обратно в нижний резервуар - большую часть работы делает гравитация, поэтому производство энергии дешево и эффективно.