"Нужно прекращать врать": сеанс саморазоблачения боброедки Симоньян

Главная лгунья среди армянских пропагандистов на российском телевидении Маргарита Симоньян по прозвищу "боброедка" призывает себя прекратить врать.

"Что с ней случилось? Уж не заболела ли? Марго, а как же твоя работа именно это и делать?", - троллят Симоньян пользователи Сети.

Судя по мрачному выражению лица, Симоньян не очень-то и верит, что у неё получится не врать. Но даже если она очень постарается, на что тогда Марго будет дальше жить?

Напомним, что на предстоящие два года телеканалу Russia Today (главным редактором которого является Марго) из российского бюджета было выделено 82 миллиарда рублей. То есть, более полумиллиона долларов должна была получить Симоньян, большую часть из которых она бы прикарманила наряду с муженьком, не менее одиозным армянским пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Ну а оставшуюся часть средств Марго просто бы пожертвовала во имя армянских интересов за счёт бюджета РФ.

А что теперь стало с боброедкой? Ведь больше ничего, кроме как врать, она и не умеет...