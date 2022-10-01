Взрывы на трубопроводе «Северный поток» произошли на глубине 70-80 м

Власти США полагают, что взрывы на "Северных потоках" были на глубине 70-80 метров, Вашингтон на данном этапе не станет спешить с выводами о том, кто несет за них ответственность.

Как сообщает Day.Az, с таким заявлением выступил на брифинге в Белом доме помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент ясно дал понять сегодня, что нужно провести дополнительную работу в рамках расследования прежде, чем власти США смогут возложить ответственность в этом деле", - сказал он.

"Я думаю, очевидно, что это была диверсия, которая произошла, как мы думаем, на глубине примерно 70-80 метров под поверхностью океана. Это требует определенного уровня оснащенности. Я не хочу спешить с утверждения о том, как это произошло, и кто именно это сделал, пока у нас не будет твердой уверенности, - добавил Салливан. - Мы продолжим работу с союзниками и партнерами по выяснению всех обстоятельств. А потом мы решим, какими будут дальнейшие действия".