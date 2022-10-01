Тяжелое ДТП с участием мигрантов в Чехии

В Чехии фургон, который перевозил 29 мигрантов, попал в ДТП во время погони. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Spiegel.

Инцидент произошел в Бржецлаве. Мигрантов везли из Словакии. В результате аварии шесть человек оказались тяжело ранены. У 15 медики, прибывшие на место происшествия, диагностировали травмы легкой и средней степеней тяжести. Среди попавших в ДТП - пятеро несовершеннолетних.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что водитель фургона не остановился для прохождения пограничного контроля, а потом во время погони якобы попытался столкнуть с трассы спецтранспорт. После этого мужчина не справился с управлением и врезался в машины, дорожный знак и дом.

Полицейские задержали подозреваемого - его обвинили в контрабанде.