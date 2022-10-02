Инфляция в Германии достигла почти 11% впервые за 70 лет

Инфляция в Германии вплотную приблизилась к отметке в 11% впервые за последние 70 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Управления статистики ФРГ Destatis.

"Возобновление роста инфляции в Германии свидетельствует о завершении мер поддержки со стороны немецкого правительства и ухудшении энергокризиса в ЕС. Уровень инфляции уже приближается к отметке в 11%, достигнув 10,9%", - отметили в докладе, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Эксперты сошлись во мнении, что экономика Германии не сталкивалась с подобного рода инфляцией с 1951 года.

В публикации также указали, что на инфляцию оказали влияние цены на энергоносители, которые в сентябре выросли на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место занял рост цен на продовольственные товары (+1,9%).

В конце сентября пресс-служба Главного статистического управления республики опубликовала на своем сайте, что рост потребительских цен в Польше в сентябре составил 17,2%. Уточняется, что относительно августа цены на товары и услуги в стране выросли на 1,6%.

До этого пресс-служба Евростата опубликовала данные, согласно которым годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 10%. Месяцем ранее этот показатель составлял 9,1%.