В Калифорнии вертолет в результате крушения упал на пальму

В Калифорнии вертолет разбился перед домом, упав на пальму. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az.

Сообщается, что крушение вертолета произошло во Фресно около 9:54 утра по местному времени на Гарретт-авеню, недалеко от Дженсен-авеню и Уиллоу-авеню в юго-восточной части города.

На видео, которое было снято с камеры дверного звонка Ring, можно увидеть, как вертолет летит по спирали и врезается в пальму. В этот момент мимо проезжал автомобиль.

Отмечается, что 47-летний пилот и 33-летний пассажир чудом выжили, но получили травмы. По информации полиции, оба мужчины, находящиеся в вертолете, были в сознании, дышали и разговаривали. Пострадавших доставили в больницу.

Члены экипажа рассказали, что выполняли испытательный полет на летательном аппарате, который был предназначен для геологических исследований.