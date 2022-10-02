https://news.day.az/world/1500061.html Турция заявила о задержании 15 террористов на севере Сирии
Турция заявила о задержании 15 террористов на севере Сирии
В ходе анетитеррористических операций против ИГ и РПК/YPG в районах Эль-Баб и Джераблюс на севере Сирии схвачены 15 террористов, в том числе 6 главарей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Турции.
Террористы планировали в ближайшие дни перебраться на территорию Турцию для совершения терактов.
В ходе операции, проведенной 29 сентября в Эль-Бабе и Джераблюсе схвачены 11 террористов ИГ и 4 террориста РПК/YPG.
Террористы арестованы решением местного суда.
В ходе обысков в домах террористов были изъяты оружие и боеприпасы.
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