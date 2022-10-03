Индонезия подсчитывает жертв давки на футбольном стадионе в Маланге

Минздрав Индонезии подтвердил гибель 125 человек в результате давки на стадионе в Маланге. Свыше 300 пострадали. Трагедия произошла в субботу после завершения футбольного матча между "Аремой" и "Першебайя Сурабайя".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, полиция сообщает, что болельщики проигравшей команды забрасывали игроков бутылками, затем стали прорываться на поле. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы, это усугубило ситуацию и спровоцировало давку на трибунах. Люди погибали, в том числе, от удушья и черепно-мозговых травм.

Зрители обвиняют полицию в неадекватном насилии:

"Мы курили на трибунах, и вдруг на поле начались беспорядки. Насколько я помню, никто с 14-й трибуны не выбегал на поле, но в итоге полицейские пустили в нас слезоточивый газ. Люди пытались убежать, толкали друг друга, так что многие из них погибли, включая мою невестку".

Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал давку в Маланге "тёмной страницей для всех причастных к футболу". Соболезнования близким погибших выразил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.