Футболист на большой скорости врезался головой в бетонную стену

В матче региональной лиги Германии случился одновременно пугающий и комичный эпизод. Форвард клуба "Хемпи Лейпциг" Денис Йепель сильно разогнался и не смог затормозить на мокром газоне, после чего врезался головой в бетонную стену. Видео инцидента доступно на YouTube-канале OstSportTV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, удар был такой силы, что игрок отправился в достаточно глубокий нокаут. На помощь ему подоспели одноклубники и медицинский штаб. Через пару минут Йепель самостоятельно поднялся. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Стоит отметить, что по итогам матча "Хеми Лейпциг" одержал победу со счетом 1:0.