https://news.day.az/world/1500422.html США могут объявить о новых ограничениях на экспорт микросхем и полупроводников в КНР
США могут объявить о новых ограничениях на экспорт микросхем и полупроводников в КНР
США планируют расширить ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их информации, Вашингтон планирует объявить о новых мерах на текущей неделе, а администрация президента Джо Байдена пытается убедить ключевых союзников Соединенных Штатов присоединиться к санкциям.
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