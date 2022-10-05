США могут объявить о новых ограничениях на экспорт микросхем и полупроводников в КНР

США планируют расширить ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, Вашингтон планирует объявить о новых мерах на текущей неделе, а администрация президента Джо Байдена пытается убедить ключевых союзников Соединенных Штатов присоединиться к санкциям.