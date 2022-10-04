https://news.day.az/world/1500572.html Мощный взрыв на заводе в Болгарии - есть погибший и пострадавшие
Мощный взрыв на заводе в Болгарии - есть погибший и пострадавшие
Взрыв произошел во вторник на оружейном заводе "Арсенал" в районе города Казанлык в Болгарии. Как сообщило Болгарское национальное телевидение, один человек погиб, есть пострадавшие, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел около 11:00. К месту происшествия стягиваются спасатели и пожарные. Других подробностей не приводится.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре