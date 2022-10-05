В Белом доме заявили о готовности к диалогу с КНДР

Соединенные Штаты сохраняют готовность к диалогу с КНДР без предварительных условий, невзирая на проводимые Пхеньяном ракетные пуски. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Комментируя недавние ракетные пуски КНДР, она отметила: "Наша позиция по этому вопросу - дипломатия и диалог - остается прежней, она не изменилась". "Это (запуски ракет - прим. ТАСС) подчеркивает острую необходимость [проведения] диалога и дипломатической работы. Мы понимаем это, и именно к этому мы призываем. Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова. Мы по-прежнему готовы участвовать в серьезной и последовательной дипломатической работе для достижения ощутимого прогресса в этом направлении. Мы по-прежнему готовы встречаться с КНДР без предварительных условий", - подчеркнула Жан-Пьер.

"К сожалению, КНДР не ответила на наши запросы", - добавила она. Пресс-секретарь отказалась отвечать на вопрос, чего, по мнению администрации США, добивается КНДР этими ракетными запусками. "Я не собираюсь давать никаких оценок. Очевидно, что за этим мы всегда внимательно следим. <...> Я не собираюсь заниматься анализом причин", - ответила она.

В ходе брифинга в Госдепартаменте заместитель главы пресс-службы этого ведомства Ведант Пател также подтвердил, что США готовы встретиться с представителями КНДР без предварительных условий. "Наша конечная цель, заключающаяся в полной денуклеаризации Корейского полуострова, также не изменилась. Мы по-прежнему готовы к дипломатии, чтобы достичь ощутимого прогресса в решении этих задач. Мы готовы встретиться с [представителями] КНДР без предварительных условий", - сказал он. По утверждению представителя Госдепа, такие усилия США не получают ответа.