Глава МЭА считает, что Европе хватит запасов газа на зиму

Страны Европы располагают достаточными запасами газа, чтобы пережить предстоящую зиму, однако настоящие трудности начнутся в феврале или марте. Такое мнение выразил в среду исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку газохранилища заполнены почти на 90%, Европа переживет предстоящую зиму, отделавшись лишь несколькими царапинами, если не случится каких-либо политических или технических сюрпризов", - приводит его слова агентство Reuters. Отмечается, что настоящие проблемы для стран начнутся в феврале или марте, когда нужно будет вновь заполнять хранилища, достигнувшие уровня заполненности в 25-30% после холодного периода.

"Эта зима будет тяжелой, но следующая зима может быть очень тяжелой", - полагает Бирол.

В понедельник МЭА заявило, что зимой Европа столкнется с беспрецедентным энергокризисом. Согласно отчету агентства, страны Европы, которые уже сократили потребление газа более чем на 10% за последние восемь месяцев, вынуждены будут сократить использование голубого топлива еще на 13% для обеспечения энергетической безопасности.