Саудовская Аравия не намерена дополнительно к решению ОПЕК+ сокращать добычу

Саудовская Аравия сейчас не видит необходимости в том, чтобы добровольно сокращать добычу нефти дополнительно ко вчерашнему решению ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью телеканалу Bloomberg TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас нет, нет необходимости. Мы должны быть очень практичными, готовыми к тому, что некоторые страны не смогут производить их объемы", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли Саудовская Аравия возможность еще добровольно сократить добычу нефти.

Ранее государства - участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года.