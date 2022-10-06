https://news.day.az/world/1501191.html Швеция завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»
Швеция завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»
Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на "Северных потоках". Об этом в четверг, 6 октября, сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Расследование места преступления, проведенное службой безопасности на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", в настоящее время завершено. Расследование усилило подозрения в грубой диверсии", - говорится в заявлении.
Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Сообщается, что с места преступления также были изъяты улики.
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