Швеция завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на "Северных потоках". Об этом в четверг, 6 октября, сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Расследование места преступления, проведенное службой безопасности на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", в настоящее время завершено. Расследование усилило подозрения в грубой диверсии", - говорится в заявлении.

Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Сообщается, что с места преступления также были изъяты улики.