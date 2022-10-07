Евросоюз нарастил запасы газа в подземных хранилищах

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достиг 90,12%. На данный момент в них находится 97 млрд кубометров газа. Это следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сравнению с серединой сентября показатель вырос на 7,12 процентных пункта. Максимум в ПХГ Евросоюза можно вместить 107,7 млрд кубометров топлива.

Уровень в 90,12% на 2,8 процентных пункта превышает показатели на аналогичную дату за последние пять лет. По данным на середину сентября, ПХГ Европы были заполнены на 83%.