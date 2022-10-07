Глобальный энергокризис может привести к возрождению атомной отрасли

Резкое увеличение цен на все виды ископаемого топлива вынуждает уже отказавшиеся от использования атомных электростанций (АЭС) страны вновь возвращаться к проектам атомной энергетики. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на мнение экспертов в области энергетики, передает Day.Az.

В настоящее время перед западными странами стоит задача заместить старые реакторы на атомных станциях. Средний возраст реактора в США и ЕС к середине 2020 года превысил 35 и 40 лет соответственно, указал заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

"Если старые реакторы там активно выводятся из эксплуатации, то проекты по строительству новых сталкиваются с разрастающейся сметной стоимостью, длительными задержками, а также поиском источников финансирования", - заявил Колобов.

Помочь построить новые реакторы готова российская госкорпорация "Росатом". Однако международные санкции против Москвы уже привели к срыву возведения АЭС "Ханхикиви". Теперь все силы компания готова вложить в строительство блоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

"Мы готовы строить АЭС российского дизайна везде, на любом континенте или в любой его части. Например, совсем недавно мы получили все лицензии, необходимые для старта сооружения первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии", - заверили в "Росатоме".

При этом проект планируется реализовать в установленные сроки и уложиться в бюджетную смету, добавили в госкорпорации.